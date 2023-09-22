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Михайличенко вышел на замену и отдал два ассиста в матче Динамо Загреб - Астана

Левый фуллбек хорватского клуба успел за короткий промежуток времени повлиять на счет встречи.
Сегодня, 00:32
Богдан Михайличенко / https://www.instagram.com/gnkdinamo/
Богдан Михайличенко / https://www.instagram.com/gnkdinamo/

Не только луганская Заря представляла Украину в первом туре группового этапа Лиги конференций.

В матче между загребским Динамо и Астаной принял участие Богдан Михайличенко. Украинец за короткий промежуток времени успел внести вклад в разгромную победу своей команды со счетом 5:1.

Левый защитник Динамо появился на поле лишь на 82-й минуте. Но ему хватило оставшегося времени, чтобы дважды отметиться результативными передачами.

Стоит отметить, что это первые результативные действия Богдана в нынешнем сезоне - до этого он успел провести десять матчей.

После данного поединка Динамо возглавило квартет С, опередив Викторию Плзень за счет лучшей разницы голов (чехи с минимальным счетом обыграли Баллкани из Косово).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех прошедших матчей группового этапа Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: астана Динамо Загреб Богдан Михайличенко

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