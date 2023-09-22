Михайличенко вышел на замену и отдал два ассиста в матче Динамо Загреб - Астана
Не только луганская Заря представляла Украину в первом туре группового этапа Лиги конференций.
В матче между загребским Динамо и Астаной принял участие Богдан Михайличенко. Украинец за короткий промежуток времени успел внести вклад в разгромную победу своей команды со счетом 5:1.
Левый защитник Динамо появился на поле лишь на 82-й минуте. Но ему хватило оставшегося времени, чтобы дважды отметиться результативными передачами.
Стоит отметить, что это первые результативные действия Богдана в нынешнем сезоне - до этого он успел провести десять матчей.
После данного поединка Динамо возглавило квартет С, опередив Викторию Плзень за счет лучшей разницы голов (чехи с минимальным счетом обыграли Баллкани из Косово).
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех прошедших матчей группового этапа Лиги конференций.
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