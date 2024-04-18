Голкипер Астон Виллы закончил матч с двумя желтыми карточками

Во время поединка Лилль - Астон Вилла произошла забавная ситуация.

Голкипер бирмингемецв Эмилиано Мартинес закончил матч с двумя желтыми карточками в протоколе, но без удаления.

Сначала аргентинец получил "горчичник" на 39-й минуте поединка, а второй уже в серии пенальти за то, что провоцировал французских болельщиков.

Однако, согласно правилам, Мартинес не был удален с поля, так как во время серии пенальти не учитывается карточка, полученная в основное время. Так что кипер простоял на воротах всю серию, взяв два удара, благодаря чему Астон Вилла прошла дальше.

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