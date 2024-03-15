Лига конференций: результаты жеребьевки 1/4, 1/2 и финала
Команды узнали соперников и путь к финалу.
В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24.
Также была проведена жеребьевка полуфинала турнира и определен номинальный хозяин финала.
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Лига конференций. 1/4 финала
- Брюгге (Бельгия) - ПАОК (Греция)
- Олимпиакос (Греция) - Фенербахче (Турция)
- Астон Вилла (Англия) - Лилль (Франция)
- Виктория (Чехия) - Фиорентина (Италия)
Лига конференций. 1/2 финала
- Астон Вилла (Англия)/Лилль (Франция) - Брюгге (Бельгия)/ПАОК (Греция)
- Олимпиакос (Греция)/Фенербахче (Турция) - Виктория (Чехия)/Фиорентина (Италия)
Лига конференций. Финал
- Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2
Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные матчи состоятся 18 апреля.
Полуфиналы еврокубка запланирован на 2 и 9 мая.
Финал Лиги конференций пройдет на на АЕК Арене в Афинах 29 мая.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.
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