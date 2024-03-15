Лига конференций: результаты жеребьевки 1/4, 1/2 и финала

Сегодня, 15:20

Сегодня, 15:20

Команды узнали соперников и путь к финалу.

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24.

Также была проведена жеребьевка полуфинала турнира и определен номинальный хозяин финала.

Читай также: Ливерпуль встретится с Аталантой, Трубин - с обидчиком Шахтера: определились пары 1/4 финала Лиги Европы

Лига конференций. 1/4 финала

Брюгге (Бельгия) - ПАОК (Греция)

Олимпиакос (Греция) - Фенербахче (Турция)

Астон Вилла (Англия) - Лилль (Франция)

Виктория (Чехия) - Фиорентина (Италия)

Лига конференций. 1/2 финала

Астон Вилла (Англия)/Лилль (Франция) - Брюгге (Бельгия)/ПАОК (Греция)

Олимпиакос (Греция)/Фенербахче (Турция) - Виктория (Чехия)/Фиорентина (Италия)

Лига конференций. Финал

Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные матчи состоятся 18 апреля.

Полуфиналы еврокубка запланирован на 2 и 9 мая.

Финал Лиги конференций пройдет на на АЕК Арене в Афинах 29 мая.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!