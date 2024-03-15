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Лига конференций: результаты жеребьевки 1/4, 1/2 и финала

Команды узнали соперников и путь к финалу.
Сегодня, 15:20
Состоялась жеребьевка финальных стадий Лиги конференций / Getty Images
Состоялась жеребьевка финальных стадий Лиги конференций / Getty Images

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24.

Также была проведена жеребьевка полуфинала турнира и определен номинальный хозяин финала.

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Лига конференций. 1/4 финала

  • Брюгге (Бельгия) - ПАОК (Греция)
  • Олимпиакос (Греция) - Фенербахче (Турция)
  • Астон Вилла (Англия) - Лилль (Франция)
  • Виктория (Чехия) - Фиорентина (Италия)

Лига конференций. 1/2 финала

  • Астон Вилла (Англия)/Лилль (Франция) - Брюгге (Бельгия)/ПАОК (Греция)
  • Олимпиакос (Греция)/Фенербахче (Турция) - Виктория (Чехия)/Фиорентина (Италия)

Лига конференций. Финал

  • Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные матчи состоятся 18 апреля.

Полуфиналы еврокубка запланирован на 2 и 9 мая.

Финал Лиги конференций пройдет на на АЕК Арене в Афинах 29 мая.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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