Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4, 1/2 и финала
В пятницу, 15 марта, УЕФА в своей штаб-квартире в швейцарском Ньоне провел жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы сезона-2023/24.
Также восемь участников второго по значимости еврокубка узнали потенциальных соперников по полуфинальной стадии и свой путь к финалу.
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Лига Европы. 1/4 финала
- Милан (Италия) - Рома (Италия)
- Ливерпуль (Англия) - Аталанта (Италия)
- Байер (Германия) - Вест Хэм (Англия)
- Бенфика (Португалия) - Марсель (Франция)
Лига Европы. 1/2 финала
- Полуфинал 1: Бенфика (Португалия)/Марсель (Франция) - Ливерпуль (Англия)/Аталанта (Италия)
- Полуфинал 2: Милан (Италия)/Рома (Италия) - Байер (Германия)/Вест Хэм (Англия)
Лига Европы. Финал
- Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2
Первые поединки 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные матчи состоятся 18 апреля.
Полуфиналы еврокубка запланирован на 2 и 9 мая.
Финал Лиги Европы пройдет на Дублин Арене в столице Ирландии 22 мая.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.
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