Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4, 1/2 и финала

Команды узнали ближайших соперников и потенциальных оппонентов на пути к финалу.

В пятницу, 15 марта, УЕФА в своей штаб-квартире в швейцарском Ньоне провел жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы сезона-2023/24.

Также восемь участников второго по значимости еврокубка узнали потенциальных соперников по полуфинальной стадии и свой путь к финалу.

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Лига Европы. 1/4 финала

Милан (Италия) - Рома (Италия)

Ливерпуль (Англия) - Аталанта (Италия)

Байер (Германия) - Вест Хэм (Англия)

Бенфика (Португалия) - Марсель (Франция)

Источник: UEFA

Лига Европы. 1/2 финала

Полуфинал 1 : Бенфика (Португалия)/Марсель (Франция) - Ливерпуль (Англия)/Аталанта (Италия)

: Бенфика (Португалия)/Марсель (Франция) - Ливерпуль (Англия)/Аталанта (Италия) Полуфинал 2: Милан (Италия)/Рома (Италия) - Байер (Германия)/Вест Хэм (Англия)

Лига Европы. Финал

Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Первые поединки 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные матчи состоятся 18 апреля.

Полуфиналы еврокубка запланирован на 2 и 9 мая.

Финал Лиги Европы пройдет на Дублин Арене в столице Ирландии 22 мая.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

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