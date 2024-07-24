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Тренер Полесья поделился мыслями перед дебютным матчем клуба в еврокубках

Имад Ашур заверил, что его подопечные имеют большое желание создать что-то историческое.
Вчера, 23:59
Имад Ашур
Имад Ашур

Наставник Полесья Имад Ашур поделился мыслями о матче с Олимпией Любляной в квалификации Лиги конференций.

Украинский специалист заверил, что у его подопечных отличное настроение и желание создать историю.

«Исторический поединок, историческое настроение, волшебное. Очень был интересный, непредсказуемый со сложностями, но нормальными для любого процесса период подготовки. Вышли сейчас на заключительную неделю перед стартом. В хорошем настроении, с огромным желанием создать что-то историческое».

Также Ашур поделился мыслями об адаптации новичков и ожиданиях от обновленного житомирского коллектива.

«Насколько известно, у нас один из новичков, а именно Даниил Безкоровайный получил повреждение, еще и достаточно давно. Так же клуб объявлял достаточное количество трансферов, которые произошли в последнее время, достаточно большое количество новичков сейчас тренируются с группой, на сегодняшний день перед заключительной тренировкой все здоровы, так же у нас идет расчет на определенное количество из этих новичков, но завтра уже игра покажет кто из них получит свою возможность.

Я говорил предварительно, что любой поединок, любая игра, которая к нам относится, единственное что нас должно волновать и беспокоить именно с точки зрения подготовки это именно в день игры. Завтра я рассчитываю на то, что ни для кого не будет ничего существовать на эти полтора часа и финишную прямую подготовительную, которая будет перед матчем. Соответственно, мы все это делаем для того, чтобы достигать максимального результата в каждой игре. Уже игра расставит все по местам, потому что мы очень хотим для себя понять на каком этапе мы находимся сейчас и только игра на это может дать ответ. Но, безусловно, мы готовимся, предполагаю, что так как и все к игре в которой мы сможем повысить вероятность получить максимальный результат, а именно победу», - сказал Имад.

Матч Полесье - Олимпия состоится завтра, 25 июля. в 22:00.

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