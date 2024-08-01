iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье забило исторический гол в еврокубках

Житомирский клуб открыл новую главу в своей истории.
Сегодня, 19:31
Богдан Кушниренко / ФК Полесье
Богдан Кушниренко / ФК Полесье

В рамках второго матча второго раунда квалификации Полесье встречается с Олимпией.

Житомирский клуб открыл счет на первой минуте. Автором гола стал Богдан Кушниренко.

Это первый гол Полесья за историю выступлений в еврокубках. В этом сезоне команда дебютирует в европейских турнирах. Первый поединок завершился победой словенцов - 2:0.

Напомним, на ISPORT доступна видео онлайн-трансляция матча Полесье - Олимпия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ЛеБрон повторил олимпийское достижение Дюранта и Энтони ЛеБрон повторил олимпийское достижение Дюранта и Энтони
NaVi в огненном матче проиграли Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024 NaVi в огненном матче проиграли Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем выбили россиян Cloud9 - NiP, G2 разбили FaZe BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем выбили россиян Cloud9 - NiP, G2 разбили FaZe
Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Полесье в отборе Лиги конференций, квалификация еврокубков
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры22:25
ЛеБрон повторил олимпийское достижение Дюранта и Энтони
Киберспорт22:25
NaVi в огненном матче проиграли Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024
Киберспорт22:22
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем выбили россиян Cloud9 - NiP, G2 разбили FaZe
Олимпийские игры22:14
Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Формула 122:02
Норрис: Сайнс должен был оказаться в Ред Булл, а не в Уильямсе
Олимпийские игры21:56
Плавание на Олимпиаде-2024: Бухов не прошел в финал на 50 м вольным стилем
Лига конференций21:53
Полесье - Олимпия 1:2 видео голов и обзор матча Лиги конференций
Европа21:32
Возлюбленная Лунина показала сексуальные фотографии в купальнике
Украина21:24
Ребров проведет пресс-конференцию с обсуждением выступлений сборных Украины на турнирах
Лига конференций20:55
Полесье завершило дебютную еврокубковую кампанию, снова проиграв Олимпии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK