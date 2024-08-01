Полесье забило исторический гол в еврокубках

Житомирский клуб открыл новую главу в своей истории.

В рамках второго матча второго раунда квалификации Полесье встречается с Олимпией.

Житомирский клуб открыл счет на первой минуте. Автором гола стал Богдан Кушниренко.

Это первый гол Полесья за историю выступлений в еврокубках. В этом сезоне команда дебютирует в европейских турнирах. Первый поединок завершился победой словенцов - 2:0.

Напомним, на ISPORT доступна видео онлайн-трансляция матча Полесье - Олимпия.

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