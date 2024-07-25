Олимпия - Полесье: онлайн-трансляция отбора Лиги конференций
Смотрите на ISPORT первый поединок житомирской команды в истории еврокубков.
В четверг, 25 июля, Полесье сыграет в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций.
Соперником житомирской команды будет словенская Олимпия. Полесье проведет свой первый поединок в еврокубках, так что матч обещает быть насыщенным.
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Стартовый свисток в 20:00 по Киеву.
Онлайн-трансляция матча Олимпия - Полесье в Лиге конференций:
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