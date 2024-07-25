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Олимпия - Полесье: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 25.07.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче второго отборочного раунда Лиги конференций.
Сегодня, 11:50
Полесье / ФК Полесье
Полесье / ФК Полесье

В четверг, 25 июля, Полесье проведет в гостях первый матч против словенской Олимпии во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Клуб из Любляны в минувшем сезоне стал бронзовым призером чемпионата Словении, а житомирская команда финишировала на пятой позиции в украинской Премьер-лиге и дебютирует в еврокубках.

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Первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций между Олимпией и Полесьем состоится в Любляне на арене Стожице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч квалификации Лиги конференций Олимпия - Полесье

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом словенскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.

Прогноз букмекеров на матч Олимпия - Полесье

  • Победа Олимпии – 1.86
  • Ничья – 3.70
  • Победа Полесья – 4.50

На данный момент на выход люблянских "драконов" в третий раунд квалификации Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния можно поставить с коэффициентом 1.82, а общий успех житомирских "волков" оценивается в 2.00.

Статистика противостояния Олимпии и Полесья

Олимпия и Полесье ранее не могли встретиться в международных матчах, поскольку житомирский клуб в этом сезоне только дебютирует в еврокубках.

Напомним, что победитель противостояния между Олимпией и Полесьем на следующем этапе квалификации Лиги конференций встретится с проигравшим в паре второго раунда отбора Лиги Европы Шериф (Молдова) - Эльфсборг (Швеция).

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