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Олимпия - Полесье: испанцы обслужат дебютный матч команды Буткевича в еврокубках

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги конференций.
Сегодня, 19:35
Хавьер Альберола Рохас / Getty Images
Хавьер Альберола Рохас / Getty Images

Уже в этот четверг, 25 июля, житомирское Полесье сыграет против Олимпии в матче квалификации в Лигу конференций. Дебютный матч житомирской команды в еврокубках обслужит бригада арбитров из Испании. Об этом сообщает УЕФА.

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Главный судья - Хавьер Альберола Рохас. Его помощники на линиях – Альфредо Родригес Морено и Хорхе Буэно Матео. Четвертый арбитр – Хуан Луис Пулидо Сантана. Следует отметить, что система VAR на этой стадии не предполагается.

Напомним, первый поединок между Олимпией и Полесьем состоится в Любляне в четверг, 25 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч станет номинально домашним для Полесья. Он пройдет в польском Гливице 1 августа. Старт - в 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций Полесье Житомир Олимпия Любляна

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