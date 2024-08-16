Челси сыграет с швейцарцами, а исландцы - с андорцами в матче за выход в Лигу конференций

Определились все пары раунда плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Матчи состоятся 22 августа в 20:00 по киевскому времени. Ответные встречи запланированы на 29 августа. Напомним, что на этом этапе Украину представляет криворожский Кривбасс.

Плей-офф раунд

Путь чемпионов

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Ларн (Северная Ирландия)

Пюник (Армения) - Целе (Словения)

Викингур (Исландия) - Санта-Колома (Андорра)

Паневежис (Литва) - Нью-Сейнтс (Уэльс)

Клаксвик (Фарерские острова) - ГИК (Финляндия)

Путь представителей лиг

Омония (Кипр) - Зира (Азербайджан)

Санкт-Галлен (Швейцария) - Трабзонспор (Турция)

Ланс (Франция) - Панатинаикос (Греция)

Хеккен (Швеция) - Гайденхайм (Германия)

Копенгаген (Дания) - Килмарнок (Шотландия)

Витория Гимарайнш (Португалия) - Зрински (Босния и Герцеговина)

Бранн (Норвегия) - Астана (Казахстан)

Легия (Польша) - Дрита (Косово)

Риека (Хорватия) - Олимпия (Словения)

Фиорентина (Италия) - Академия Пушкаша (Венгрия)

Юргорден (Швеция) - Марибор (Словения)

Висла Краков (Польша) - Серкль (Бельгия)

Млада Болеслав (Чехия) - Пакш (Венгрия)

Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) - Истанбул Башакшехир (Турция)

Челси (Англия) - Серветт (Швейцария)

ЧФР (Румыния) - Пафос (Кипр)

Партизан (Сербия) - Гент (Бельгия)

Кривбасс (Украина) - Реал Бетис (Испания)

- Реал Бетис (Испания) Ноах (Армения) - Ружомберок (Словакия)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!