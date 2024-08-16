Челси сыграет с швейцарцами, а исландцы - с андорцами в матче за выход в Лигу конференций
Определились все пары плей-офф раунда.
Определились все пары раунда плей-офф Лиги конференций-2024/25.
Матчи состоятся 22 августа в 20:00 по киевскому времени. Ответные встречи запланированы на 29 августа. Напомним, что на этом этапе Украину представляет криворожский Кривбасс.
Плей-офф раунд
Путь чемпионов
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Ларн (Северная Ирландия)
- Пюник (Армения) - Целе (Словения)
- Викингур (Исландия) - Санта-Колома (Андорра)
- Паневежис (Литва) - Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Клаксвик (Фарерские острова) - ГИК (Финляндия)
Путь представителей лиг
- Омония (Кипр) - Зира (Азербайджан)
- Санкт-Галлен (Швейцария) - Трабзонспор (Турция)
- Ланс (Франция) - Панатинаикос (Греция)
- Хеккен (Швеция) - Гайденхайм (Германия)
- Копенгаген (Дания) - Килмарнок (Шотландия)
- Витория Гимарайнш (Португалия) - Зрински (Босния и Герцеговина)
- Бранн (Норвегия) - Астана (Казахстан)
- Легия (Польша) - Дрита (Косово)
- Риека (Хорватия) - Олимпия (Словения)
- Фиорентина (Италия) - Академия Пушкаша (Венгрия)
- Юргорден (Швеция) - Марибор (Словения)
- Висла Краков (Польша) - Серкль (Бельгия)
- Млада Болеслав (Чехия) - Пакш (Венгрия)
- Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) - Истанбул Башакшехир (Турция)
- Челси (Англия) - Серветт (Швейцария)
- ЧФР (Румыния) - Пафос (Кипр)
- Партизан (Сербия) - Гент (Бельгия)
- Кривбасс (Украина) - Реал Бетис (Испания)
- Ноах (Армения) - Ружомберок (Словакия)
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