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Челси сыграет с швейцарцами, а исландцы - с андорцами в матче за выход в Лигу конференций

Определились все пары плей-офф раунда.
Сегодня, 08:46
Лига конференций / UEFA.COM
Лига конференций / UEFA.COM

Определились все пары раунда плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Матчи состоятся 22 августа в 20:00 по киевскому времени. Ответные встречи запланированы на 29 августа. Напомним, что на этом этапе Украину представляет криворожский Кривбасс.

Плей-офф раунд 

Путь чемпионов

  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Ларн (Северная Ирландия)
  • Пюник (Армения) - Целе (Словения)
  • Викингур (Исландия) - Санта-Колома (Андорра)
  • Паневежис (Литва) - Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Клаксвик (Фарерские острова) - ГИК (Финляндия)

Путь представителей лиг

  • Омония (Кипр) - Зира (Азербайджан)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) - Трабзонспор (Турция)
  • Ланс (Франция) - Панатинаикос (Греция)
  • Хеккен (Швеция) - Гайденхайм (Германия)
  • Копенгаген (Дания) - Килмарнок (Шотландия)
  • Витория Гимарайнш (Португалия) - Зрински (Босния и Герцеговина)
  • Бранн (Норвегия) - Астана (Казахстан)
  • Легия (Польша) - Дрита (Косово)
  • Риека (Хорватия) - Олимпия (Словения)
  • Фиорентина (Италия) - Академия Пушкаша (Венгрия)
  • Юргорден (Швеция) - Марибор (Словения)
  • Висла Краков (Польша) - Серкль (Бельгия)
  • Млада Болеслав (Чехия) - Пакш (Венгрия)
  • Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) - Истанбул Башакшехир (Турция)
  • Челси (Англия) - Серветт (Швейцария)
  • ЧФР (Румыния) - Пафос (Кипр)
  • Партизан (Сербия) - Гент (Бельгия)
  • Кривбасс (Украина) - Реал Бетис (Испания)
  • Ноах (Армения) - Ружомберок (Словакия)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций

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