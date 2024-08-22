Кривбасс - Бетис: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
В четверг, 22 августа, Кривбасс будет принимать Бетис в матче квалификации Лиги конференций.
Напомним, криворожский клуб оказался в Лиге конференций после того, как проиграл Виктории в Лиге Европе по сумме двух матчей (3:1), а Бетис оказался здесь, так как занял седьмое место в прошлом розыгрыше Ла Лиги.
Первый матч будет для Кривбасса условно домашним и пройдет в Кошице, на Футбольной арене Кошице. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов Кривбасс - Бетис
Испанский клуб является безусловным фаворитом поединка, а вот в украинский клуб букмекеры практически не верят.
Прогноз букмекеров на матч Кривбасс - Бетис
- Победа Кривбасса - 8.00
- Ничья - 4.90
- Победа Бетиса - 1.48
А на выход Бетиса в основную фазу Лиги конференций можно поставить практически один к одному, в то время как шансы Кривбасса все так же призрачны (8.76).
Статистика противостояния Кривбасса и Бетиса
Предстоящее противостояние Кривбасса и Бетиса в матче квалификации Лиги конференций станет для украинского и испанского клубов первой встречей на международной арене.
Напомним, что проигравшая команда останется в текущем сезоне без еврокубков.
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