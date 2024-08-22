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Кривбасс - Бетис: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче квалификации еврокубка.
Сегодня, 13:35
Кривбасс / ФК Кривбасс
Кривбасс / ФК Кривбасс

В четверг, 22 августа, Кривбасс будет принимать Бетис в матче квалификации Лиги конференций.

Напомним, криворожский клуб оказался в Лиге конференций после того, как проиграл Виктории в Лиге Европе по сумме двух матчей (3:1), а Бетис оказался здесь, так как занял седьмое место в прошлом розыгрыше Ла Лиги.

Первый матч будет для Кривбасса условно домашним и пройдет в Кошице, на Футбольной арене Кошице. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов Кривбасс - Бетис

Испанский клуб является безусловным фаворитом поединка, а вот в украинский клуб букмекеры практически не верят.

Прогноз букмекеров на матч Кривбасс - Бетис

  • Победа Кривбасса - 8.00
  • Ничья - 4.90
  • Победа Бетиса - 1.48

А на выход Бетиса в основную фазу Лиги конференций можно поставить практически один к одному, в то время как шансы Кривбасса все так же призрачны (8.76).

Статистика противостояния Кривбасса и Бетиса

Предстоящее противостояние Кривбасса и Бетиса в матче квалификации Лиги конференций станет для украинского и испанского клубов первой встречей на международной арене.

Напомним, что проигравшая команда останется в текущем сезоне без еврокубков.

Также у нас на сайте доступно трансферное сравнение Кривбасса и Бетиса.

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