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Ирландский нападающий побил рекорд Лукаку

Майкл Нунан стал самым молодым автором голом в еврокубках.
Вчера, 22:04

В рамках 1/16 финала Лиги Конференций Шемрок Роверс встретился с Мольде.

Один из голов в матче забил ирландский нападающий Шемрока Майкл Нунан. Молодой форвард побил рекорд Ромелу Лукаку.

Нунан стал самым молодым автором гола в еврокубках. Майкл отметился забитым мячом в возрасте 16 лет и 197 дней.

На ISPORT доступны результаты всех матчей Лиги Конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций

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