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Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Англия - Германия / Getty Images
Англия - Германия / Getty Images
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В рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сборная Англия на своем поле не сумела обыграть национальную команду Германии (3:3).

Команды в первом тайме не сумели порадовать болельщиков голами, отложив их на второй тайм.

После перерыва сборные смогли забить на двоих шесть голов. В составе англичан забивали: Шоу, Маунт и Кейн, а за Германию оформил дубль Хаверц и отличился Гюндоган.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия - Германия:

Англия - Германия 3:3
Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен.) - Гюндоган, 52 (пен.), Хаверц, 67, 87.

Англия: Поуп - Стоунз (Уокер, 37), Дайер, Магуайр - Джеймс, Беллингем (Хендерсон, 90+1), Райс, Шоу - Фоден (Сака, 66), Кейн, Стерлинг (Маунт, 66).

Германия: Тер Штеген - Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Госенс, 68) - Гюндоган, Киммих, Хофманн (Вернер, 46), Мусиала (Мюллер, 79), Сане (Гнабри, 68) - Хаверц (Белла-Кочап, 90).

Предупреждение: Шлоттербек.

Источник: MEGOGO

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Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

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