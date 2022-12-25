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Названа дата жеребьевки финального плей-офф Лиги наций

Решающие поединки турнира будут сыграны в июне 2023 года.
Сегодня, 07:32
В июне 2023 года состоятся финальные матчи Лиги наций / Getty Images
В июне 2023 года состоятся финальные матчи Лиги наций / Getty Images

Жеребьевка финального этапа Лиги наций состоится 25 января 2023 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, церемония жеребьевки пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Читай также: Испания, Италия, Хорватия и Нидерланды сыграют в плей-офф Лиги наций

В финальном плей-офф турнира сыграют победители групп в Дивизионе А – Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды, которые будут распределены на полуфинальные пары.

Решающие поединки Лиги наций будут сыграны в Нидерландах. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня, а матч за третье место и финал - 18 июня.

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