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Куман объяснил, чего не хватило сборной Нидерландов для победы над Италией

Команде не доставало самого главного.
Сегодня, 21:36
Рональд Куман / Getty Images
Рональд Куман / Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил причины поражения его команды.

Напомним, ранее "оранжевые" в непростом матче уступили сборной Италии, которая стала бронзовым призером Лиги наций.

По словам голландского специалиста, его подопечным попросту не хватило желания победить. А первый тайм в исполнении своей команды Куман и вовсе назвал отстойным.

"Дело не в технических или тактических качествах, а в желании. За это должно быть стыдно, потому что желание – основа команды.

Несмотря на поражение от Хорватии, моментов было много. А потом мы провели такой первый тайм... Отстойный? Пожалуй, это правильное слово. И я думаю, что это самое худшее, что только может быть.

Я очень виноват в том, что мне не удалось добиться от команды стремления. Это не имеет никакого отношения к тактике. Может, стоило выбрать других игроков?", - цитирует Кумана AD.

Также главный тренер отметил плохую игру Дониела Малена, который полностью проиграл фланг Димарко, и неплохие моменты Коди Гакпо.

Ранее, напомним, Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем с Мальтой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Рональд Куман

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