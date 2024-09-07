Англия без Саутгейта уверенно одолела Ирландию

В субботу, 7 сентября, сборная Ирландии принимала дома Англию в рамках 1-го тура Лиги наций.

В первые десять минут команды уже обменялись рядом моментов, но удача была на стороне гостей. На 11-й минуте Райс вывел Гордона на свидание с Келлехером, кипер справился с ударом, но на подборе оказался Кейн, чей удар заблокировали, а вот помешать Райсу завершить атаку уже было некому.

Ирландия сразу же ринулась отыгрываться и чуть не получила гол на контратаке, но Келлехер выручил, а после этого уже гости забрали мяч под своей контроль и неспеша начали искать подходы к воротам соперника. И уже на 26-й минуте после идеальной комбинации Грилиш мягко закатил мяч в угол ворот.

После второго гола количество моментов резко уменьшилось и команды ушли на перерыв. А во-втором тайме англичане в привычном для себя стиле уже никуда не торопились, полностью заблокировав соперника. Лишь ближе к концу матча вышедший на замену Боуэн попробовал увеличить счет, но снова Келлехер сыграл уверенно.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Ирландия - Англия

Ирландия - Англия 0:2

Голы: Райс, 11, Грилиш, 26

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 2.25

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 6 - 17

Удары в створ: 1 - 9

Угловые: 1 - 4

Фолы: 15 - 9

Атаки: 67 - 121

Ирландия: Келлехер - О`Ши, Коллинз, Коулмэн (О'Брайен, 57), Брэйди (Фергюсон, 82) - Смодич, Доэрти (Найт, 58), Смоллбоун (Браун, 75), Моламби - Огбене, Ида (Макатир, 75).

Англия: Пикфорд - Колуилл, Магуайр (Стоунз, 85), Гехи, Александер-Арнолд - Грилиш (Гиббс-Уайт, 76), Райс, Майну (Гомес, 77) - Гордон (Эзе, 77), Кейн (Боуэн, 84), Сака.

Предупреждения: Смодич, Молумби, Брэйди, О'Брайен - Майну

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