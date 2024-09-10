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Нидерланды и Германия в жарком матче разошлись результативной ничьей

Соперники изо всех сил старались заработать свои три очка.
Вчера, 23:42
Нидерланды - Германия / Getty Images
Нидерланды - Германия / Getty Images

Во вторник, 10 сентября, Нидерланды принимали дома Германию в рамках 2-го тура Лиги наций.

Хозяева сразу организовали классную атаку, Гравенберх нашел пасом Рейндерса, который уверенно открыл счет. Немцы сразу ринулись в атаку, но и Нидерланды не планировали отсиживаться в обороне.

Весь первый тайм команды активно разменивались моментами, пока на 38-й минуте Ундав был первым на добивании, сравняв счет в матче. А уже в компенсированное время Киммих вывел свою команду вперед после отлиной передачи Ундава.

Во втором тайме снова хозяева снова ринулись в атаке и снова оформили быстрый гол - Дюмфрис занял место центрфорварда и сравнял счет. Уже в следующем моменте должен был забивать Хавертц, но не попал в створ с убойной позиции.

Очевидно, что ничья не устраивала команды, а потому соперники оба играли в атаку, стараясь забить гол, и Нидерланды действовали острее немцев. Но в оставшееся время никто не сумел забить третий мяч и матч завершился результативной ничьей.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Нидерланды - Германия

Нидерланды - Германия 2:2
Голы: Рейндерс, 2, Дамфрис, 51 - Ундав, 38, Киммих, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 1.91 - 2.24
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 11 - 17
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 7 - 10
Фолы: 7 - 11

Нидерланды: Вербрюгген - Аке (Тимбер, 45), ван Дейк, де Лигт (ван Хекке, 46), Думфрис - Гравенберх, Схаутен (Тимбер, 46),  Рейндерс - Гакпо, Симонс (Гертрюйда, 74), Бробби (Вегорст, 82).

Германия: тер Штеген - Раум, Шлоттербек, Та (Антон, 46), Киммих - Гросс (Павлович, 63), Андрих (Джан, 64), Хавертц, Виртц, Мусиала (Фюрих, 89) - Ундав (Байер, 63).

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