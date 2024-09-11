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Наставник сборной Грузии оценил лидерство в группе Лиги наций, где выступает Украина

Вилли Саньоль доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 11:57
Вилли Саньель / Getty Images
Вилли Саньель / Getty Images

Национальная сборная Грузии неожиданно лидирует в своем квартете Лиги наций, выиграв два матча на старте турнира. Вчера, 10 сентября, грузины минимально обыграли национальную команду Албании.

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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль подвел итоги победного матча, заговорив о лидерстве своей команды:

"Я считаю, что разговор с игроками в перерыве был решающим в сегодняшнем матче. В первом тайме многое не было хорошо, но у нас был хороший разговор с игроками. Во втором тайме мы пытались исправить свои ошибки, играли более агрессивно, мы заслужили эту победу.

Хвича Кварацхелия хотел подольше остаться на поле, это показывает атмосферу в команде. Последние 15-20 минут вместо него сыграл Зурико Давиташвили, он сделал это очень хорошо.

До следующих матчей осталось 4 недели. Я хочу, чтобы октябрьские игры мы встретили без травм. Мое единственное пожелание, чтобы у нас было такое же настроение и атмосфера в команде. Только так мы сможем продолжить успешную игру.

Грузинские футболисты многому научились на чемпионате Европы. Сегодняшний поединок был намного сложнее, чем матч против Чехии. Первый тайм был неудачным, но именно такие игры учат нас, что нам нужно исправить", - цитирует Саньеля Федерация футбола Грузии.

Напомним, сегодня квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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