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Саньоль - о поединке с Украиной: Для нас это будет тяжелый матч, но мои игроки готовы

Грузия сконцентрирована на том, чтобы показать хорошую игру.
Сегодня, 18:55
Вилли Саньоль / Getty Images
Вилли Саньоль / Getty Images

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль оценил грядущий матч против Украины.

По словам специалиста, Грузия готова к тяжелому матчу, так как Украина является непростым соперником с хорошими игроками.

"Украина - сильная команда с большим количеством хороших игроков. Для нас это будет тяжелый матч, но мои игроки готовы. Они сконцентрированы на сопернике и это лучший способ для нас показать хорошее выступление.

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У нас в команде есть атмосфера, дисциплина и желание достичь хороших результатов в октябре. Однако футбол это не наука - мы знаем, что в будущем проиграем матч. Но для меня футбол не о победах и поражениях, а о показанной на поле игре.

Самое важное - показывать хорошее выступление на поле. Все остальное мы не можем контролировать. Главное это оставаться сконцентрированными и тяжело работать. Тогда в долгосрочной перспективе получаешь больше позитива, чем негатива", - рассказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина - Грузия состоится 11 октября, а онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия

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