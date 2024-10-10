Саньоль - о поединке с Украиной: Для нас это будет тяжелый матч, но мои игроки готовы

Грузия сконцентрирована на том, чтобы показать хорошую игру.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль оценил грядущий матч против Украины.

По словам специалиста, Грузия готова к тяжелому матчу, так как Украина является непростым соперником с хорошими игроками.

"Украина - сильная команда с большим количеством хороших игроков. Для нас это будет тяжелый матч, но мои игроки готовы. Они сконцентрированы на сопернике и это лучший способ для нас показать хорошее выступление.

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У нас в команде есть атмосфера, дисциплина и желание достичь хороших результатов в октябре. Однако футбол это не наука - мы знаем, что в будущем проиграем матч. Но для меня футбол не о победах и поражениях, а о показанной на поле игре.

Самое важное - показывать хорошее выступление на поле. Все остальное мы не можем контролировать. Главное это оставаться сконцентрированными и тяжело работать. Тогда в долгосрочной перспективе получаешь больше позитива, чем негатива", - рассказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина - Грузия состоится 11 октября, а онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

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