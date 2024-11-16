Трансфермаркт включил украинца в необычную сборную игроков

Егор Ярмолюк может дебютировать за национальную команду.

Портал Трансфермаркт включил украинца в сборную самых интересных игроков, которые могут дебютировать за свою сборную.

Напомним, что сейчас идет международная пауза, в рамках которой состоялись и еще состоятся последние матчи группового этапа Лиги наций.

Трансфермаркт собрал 11 самых интересных игроков, которые могут дебютировать за свои национальные команды.

Вместе с Саму Омородионом, Марком Касадо и Джареллом Кванса портал включил в этот список и хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка.

Напомним, что Ярмолюк получил дебютный вызов в сборную и может появится на поле против сборной Грузии уже сегодня.

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