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Трансфермаркт включил украинца в необычную сборную игроков

Егор Ярмолюк может дебютировать за национальную команду.
Сегодня, 12:08
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Портал Трансфермаркт включил украинца в сборную самых интересных игроков, которые могут дебютировать за свою сборную.

Напомним, что сейчас идет международная пауза, в рамках которой состоялись и еще состоятся последние матчи группового этапа Лиги наций.

Трансфермаркт собрал 11 самых интересных игроков, которые могут дебютировать за свои национальные команды.

Вместе с Саму Омородионом, Марком Касадо и Джареллом Кванса портал включил в этот список и хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка.

Напомним, что Ярмолюк получил дебютный вызов в сборную и может появится на поле против сборной Грузии уже сегодня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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