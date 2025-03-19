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Футбол

Директор саудовской лиги: Наша цель, чтобы молодой игрок выбирал наш чемпионат для развития

В перспективе руководство лиги хочет видеть в своем чемпионате и молодых суперзвезд.
Сегодня, 14:47
Getty Images
Getty Images

Директор саудовской лиги Мохаммед Басрави дал большое интервью для Marca.

В нем функционер рассказал, какие цели поставило перед собой руководство лиги на ближайшие годы.

По его словам, у лиги есть две цели: развивать собственные молодые таланты и подписывать молодых игроков из Европы. 

"У нас есть две стратегии: развитие молодых саудовских талантов и привлечение молодых игроков из-за границы. В последнее трансферное окно можно было заметить, что мы подписывали более молодых игроков. Средний возраст составил 23,4 года. И это наш вызов: чтобы 23-летний футболист, который играл только в большом европейском клубе, выбрал на этом этапе своей карьеры Саудовскую лигу для развития.

Привлекательность лиги выросла, и теперь это вопрос успешных переговоров с молодыми талантами. Подписание суперзвезд европейских клубов, придет со временем. Мы не можем форсировать процесс, это будет естественным следствием того, что мы делаем все правильно. Это часть революции, которую мы проводим", - рассказал Басрави.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб нацелился на одного из лидеров Арсенала.

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