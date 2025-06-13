GGBET — официальный спонсор показа Клубного чемпионата мира 2025 на MEGOGO

С 15 июня по 13 июля состоится первый в истории Клубный чемпионат мира по футболу в новом формате. В турнире примут участие сразу 32 команды с разных континентов — лучшие представители своих регионов по рейтингам и титулам. Посмотреть матчи турнира украинские зрители смогут на MEGOGO — при поддержке официального спонсора трансляции, лицензированного букмекера GGBET.

Клубный чемпионат мира 2025 — это не просто расширение формата, это полноценный футбольный мундиаль среди клубов. Участники — не только гранды Европы, такие как «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» или «Челси», но и клубы из Латинской Америки, Азии, Африки и Северной Америки. Среди них — Лионель Месси с «Интер Майами», Яссин Буну с «Аль-Хиляль», «Палмейрас», «Ривер Плейт» и другие титулованные участники с разных континентов. Всё это делает турнир настоящей встречей футбольных культур и глобальным шоу для зрителей всего мира.

Аналитики GGBET уже оценили шансы главных претендентов на трофей:

Реал Мадрид — 4.5

Манчестер Сити — 5.5

Бавария — 7

Челси / Интер — 10

ПСЖ — 11

Атлетико — 15

Реал Мадрид, несмотря на неудачный сезон в Европе, остается главным претендентом — и не случайно. Это клуб, который чаще всего выигрывал Клубный ЧМ в новейшей истории. С новым тренером Хаби Алонсо мадридцы получают шанс на первый трофей в новой эпохе. И сам турнир — идеальное место для громкого возвращения.

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