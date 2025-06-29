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"Нет бесславнее позиции в футболе": реакция сети на блеск и нищету Трубина против Челси

Болельщики ломают копья из-за перформанса украинца на Клубном чемпионате мира.
Сегодня, 10:10       Автор: Антон Федорцив
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в составе лиссабонской Бенфики потерпел поражение от лондонского Челси в 1/8 финала Клубного Мундиаля. Он пропустил один мяч в основное время и еще три – в дополнительное.

ISPORT собрал самые интересные комментарии от фанатов "орлов" и не только по поводу выступления вратаря. Конечно, сетевым мнениям не хватало единства и однозначности.

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"Трубин пропустил гол? Однозначно. Но если бы не он, Бенфики вообще бы здесь не было. Он был лучшим игроком команды на этом чемпионате мира, и он останется им при любых обстоятельствах", – отметил один из пользователей.

Другой акцентировал внимание на решающем статусе пропущенных Трубиным мячей. А еще упрекнул футбол за безжалостность.

"Трубин был гигантом на протяжении всего турнира, а в итоге пропустил эти 2 гола. Футбол жесток", – написал широкопрофильный говорун.

Ему поддакивает еще один пользователь. Поистине падение с футбольного Олимпа в тартарары может быть крайне быстрым.

"Трубин делает чемпионат мира, несколько раз спас Бенфику, а теперь совершает эпическую ошибку. Нет бесславнее позиции в футболе, чем вратарь", – кажется, получили красивый лозунг или название для подкаста.

Кто-то поменял особое мнение прямо по ходу поединка. К примеру, Трубин в любимцах находился недолго.

"Трубин и Антониу укрепят нашу оборону. Хороший голкипер и хороший защитник, – призвал покупать фанат другого клуба, и впоследствии добавил. – Оставьте Трубина в Бенфике. Подпишите Антониу Силву".

Пожалуй, ценным в этой дискуссии будет мнение нейтрального болельщика. Один из них в восторге от спасательных рефлексов украинца.

"Вратарь Бенфики Анатолий Трубин – пока открытие этого Клубного чемпионата мира. Посмотрим, каким будет его потолок, но выглядит он на вратаря одного из крупных клубов Европы.

Я не видел его в португальской лиге, но продемонстрированные гарантии сохранности ворот сравнимы с великими игроками", – аналитически отметил пользователь.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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