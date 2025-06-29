"Нет бесславнее позиции в футболе": реакция сети на блеск и нищету Трубина против Челси

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в составе лиссабонской Бенфики потерпел поражение от лондонского Челси в 1/8 финала Клубного Мундиаля. Он пропустил один мяч в основное время и еще три – в дополнительное.

ISPORT собрал самые интересные комментарии от фанатов "орлов" и не только по поводу выступления вратаря. Конечно, сетевым мнениям не хватало единства и однозначности.

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"Трубин пропустил гол? Однозначно. Но если бы не он, Бенфики вообще бы здесь не было. Он был лучшим игроком команды на этом чемпионате мира, и он останется им при любых обстоятельствах", – отметил один из пользователей.

O Trubin errou no golo? Óbvio.



Mas se não fosse ele o Benfica não estaria aqui sequer...



Foi o melhor jogador do Benfica neste Mundial e vai ser como o melhor na mesma. pic.twitter.com/sfZ2QPvOsY — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) June 28, 2025

Другой акцентировал внимание на решающем статусе пропущенных Трубиным мячей. А еще упрекнул футбол за безжалостность.

"Трубин был гигантом на протяжении всего турнира, а в итоге пропустил эти 2 гола. Футбол жесток", – написал широкопрофильный говорун.

Trubin foi GIGANTE durante todo o Torneio e acabou a falhar nos 2 golos...



Futebol é Cruel. pic.twitter.com/dprWN25WB9 — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) June 29, 2025

Ему поддакивает еще один пользователь. Поистине падение с футбольного Олимпа в тартарары может быть крайне быстрым.

"Трубин делает чемпионат мира, несколько раз спас Бенфику, а теперь совершает эпическую ошибку. Нет бесславнее позиции в футболе, чем вратарь", – кажется, получили красивый лозунг или название для подкаста.

O Trubin faz um mundial a salvar o Benfica várias vezes e agora manda um frango épico, não há posição mais inglória no futebol do que a de guarda redes — Ricardo Ferreira (@RicFerreira47) June 28, 2025

Кто-то поменял особое мнение прямо по ходу поединка. К примеру, Трубин в любимцах находился недолго.

"Трубин и Антониу укрепят нашу оборону. Хороший голкипер и хороший защитник, – призвал покупать фанат другого клуба, и впоследствии добавил. – Оставьте Трубина в Бенфике. Подпишите Антониу Силву".

Leave Trubin with Benfica. Sign Antonio Silva. https://t.co/nk4MzckDxr — Victom (@Victom_eth) June 29, 2025

Пожалуй, ценным в этой дискуссии будет мнение нейтрального болельщика. Один из них в восторге от спасательных рефлексов украинца.

"Вратарь Бенфики Анатолий Трубин – пока открытие этого Клубного чемпионата мира. Посмотрим, каким будет его потолок, но выглядит он на вратаря одного из крупных клубов Европы.

Я не видел его в португальской лиге, но продемонстрированные гарантии сохранности ворот сравнимы с великими игроками", – аналитически отметил пользователь.

Anatoly Trubin portero del Benfica, es por ahora la revelación de esta mundial de clubes. Veremos que techo tiene pero pinta para portero de algún grande de Europa. No lo he visto durante la Liga de Portugal pero la seguridad que da bajo palos está a la altura de los grandes — Elon misko (@ElonMisko) June 29, 2025

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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