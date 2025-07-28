Бывший тренер Реала возглавил экзотическую сборную

Португалец будет работать на уровне национальных команд.

Опытный специалист Карлуш Кейруш продолжил путешествие по Ближнему Востоку. Португальский тренер возглавил сборную Омана, сообщает Times of Oman.

Оманская футбольная ассоциация заключила с Кейрушем 1-летний контракт. Осенью "красные" сразятся за путевку на ЧМ-2026 со сборными Катара и ОАЭ в однокруговом турнире. Вторая команда группы продолжит отбор в плей-офф.

Португалец более полутора десятилетия работает только со сборными. Ранее Кейруш тренировал национальные команды Катара, Ирана (дважды), Египта, Колумбии, Португалии (дважды), ЮАР и ОАЭ. В сезоне 2003/04 он работал с мадридским Реалом.

Напомним, ранее Андреа Пирло стал тренером Юнайтед из Эмиратов.

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