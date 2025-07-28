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Футбол

Бывший тренер Реала возглавил экзотическую сборную

Португалец будет работать на уровне национальных команд.
Сегодня, 09:58       Автор: Антон Федорцив
Карлуш Кейруш / Getty Images
Карлуш Кейруш / Getty Images

Опытный специалист Карлуш Кейруш продолжил путешествие по Ближнему Востоку. Португальский тренер возглавил сборную Омана, сообщает Times of Oman.

Оманская футбольная ассоциация заключила с Кейрушем 1-летний контракт. Осенью "красные" сразятся за путевку на ЧМ-2026 со сборными Катара и ОАЭ в однокруговом турнире. Вторая команда группы продолжит отбор в плей-офф.

Португалец более полутора десятилетия работает только со сборными. Ранее Кейруш тренировал национальные команды Катара, Ирана (дважды), Египта, Колумбии, Португалии (дважды), ЮАР и ОАЭ. В сезоне 2003/04 он работал с мадридским Реалом.

Напомним, ранее Андреа Пирло стал тренером Юнайтед из Эмиратов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлуш Кейруш Сборная Омана

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