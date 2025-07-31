Месси признан лучшим игроком МЛС в июле

У нападающего восемь+два в пяти матчах.

Нападающий Интер Майами Лионель Месси стал лучшим игроком июля в МЛС.

38-летний аргентинец провел в этом месяце пять матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и два ассиста.

Даже несмотря на дисквалификацию в матче против Цинциннати Лео набрал достаточно баллов, чтобы получить награду.

Player of the Month. Again. Just Messi things. 🐐👏 pic.twitter.com/9fzEGGH7Wo — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2025

Накануне, напомним, Месси помог Интеру обыграть Атлас.

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