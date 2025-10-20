Марокко – чемпионы мира до 20 лет, в финале обыграли Аргентину

Сборные Марокко и Аргентины до 20 лет стали финалистами чемпионата мира, который проходил в Чили.

В решающем матче сильнее оказалась африканская сборная.

Еще в первые полчаса встречи двумя голами отметился нападающий португальского Фамаликана Ясир Забири. Ранее форварда на турнире забивал в ворота Бразилии и Испании на групповом этапе и в ворота Южной Кореи в плей-офф.

ЧМ-2025 U-20, финал

Аргентина - Марокко 0:2

Голы: Забири, 12, 29

Для Марокко это первая победа на таком уровне, ранее их лучшим результатом был полуфинал и четвертое место в 2005 году.

