Марокко – чемпионы мира до 20 лет, в финале обыграли Аргентину

Завершилось мировое первенство.
Сегодня, 07:22       Автор: Василий Войтюк
Марокко / Getty Images
Марокко / Getty Images

Сборные Марокко и Аргентины до 20 лет стали финалистами чемпионата мира, который проходил в Чили.

В решающем матче сильнее оказалась африканская сборная.

Еще в первые полчаса встречи двумя голами отметился нападающий португальского Фамаликана Ясир Забири. Ранее форварда на турнире забивал в ворота Бразилии и Испании на групповом этапе и в ворота Южной Кореи в плей-офф.

ЧМ-2025 U-20, финал
Аргентина - Марокко 0:2
Голы: Забири, 12, 29

Футбол сегодня: Ярмолюк против Вест Хэма и последний матч тура в УПЛ

Для Марокко это первая победа на таком уровне, ранее их лучшим результатом был полуфинал и четвертое место в 2005 году.

