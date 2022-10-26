Пример для подражания: новый бразильський талант скопировал Эрлинга Холанда

Юный Эндрик уже знает, на кого хочет походить.

Бразилия всегда славилась своими футбольными талантами и один из самых потенциально сильных футболистов нашего времени – 16-летний футболист Палмейраса Эндрик.

За игроком уже следит мадридский Реал, а накануне он смог забить свой первый гол во взрослой карьере – более того, он отличился сразу дублем матча против Атлетико Паранаэнсе.

При этом один из голов Эндрик отпраздновал в стиле Эрлинга Холланда - приложив палец левой руки к уху, а правой показывая на трибуны.

Сейчас на счету Эндрика всего четыре матча в большом футболе, за которые он сыграл чуть больше 90 минут. Портал Transfermarkt уже оценивает парня в 15 миллионов евро.

Отметим, что Палмейрас благодаря голам Эндрика смог обыграть соперника со счётом 3:1.