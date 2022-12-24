iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суарес продолжит карьеру в Гремио

Жаль, что легенда не решил вернуться в Европу.
Сегодня, 21:29
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

35-летний Луис Суарес не собирается заканчивать карьеру, легендарный форвард достиг устного согласия с бразильским Гремио, сообщает журналист Сезар Мерло.

Эль Пистолеро присоединился к родному Насьоналю летом 2022 года, провел за него 16 матчей, забив 8 голов и выиграв с клубом чемпионат и Клаусуру. Но его контракт истек перед мундиалем.

Теперь же уругваец продолжит карьеру в бразильском Гремио. Сейчас есть устная договоренность о двухлетнем контракте, согласно которому Суарес станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Напомним, что на чемпионате мира Луис Суарес провел три матча и забил один гол, но Уругвай не сумел выйти из группы. Эль Пистолеро обвинил во всем ФИФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гремио Луис Суарес

Статьи по теме

Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году
Cуарес может перебраться в МЛС Cуарес может перебраться в МЛС
Преданный фанат сделал тату в честь Суареса после его возвращения в Уругвай Преданный фанат сделал тату в честь Суареса после его возвращения в Уругвай
Месси пожелал удачи Суаресу, который перешел в Насьональ Месси пожелал удачи Суаресу, который перешел в Насьональ
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Футбол23:15
Капитан Челси может покинуть клуб
Европа22:47
Шесть футболистов вошли в список неприкасаемых в Барселоне
Европа22:40
Левандовски: Каждый форвард в мире мечтает быть партнером Месси
Европа22:12
Экс-наставника сборной Бразилии ограбили на пляже
Евро-202421:48
Наставник сборной Мальты поделился ожиданиями от отбора на Евро-2024
Другие страны21:29
Суарес продолжит карьеру в Гремио
Европа21:15
Челси нашел альтернативу дорогостоящему Гвардиолу
Европа21:06
Зинченко: Болельщики очень тепло встретили меня в Арсенале, до сих пор не могу быть достаточно благодарен им
Бокс20:48
Бокс: расписание боев
Европа20:14
Бывший футболист Марселя умер в возрасте 22 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK