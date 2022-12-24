Суарес продолжит карьеру в Гремио

Жаль, что легенда не решил вернуться в Европу.

35-летний Луис Суарес не собирается заканчивать карьеру, легендарный форвард достиг устного согласия с бразильским Гремио, сообщает журналист Сезар Мерло.

Эль Пистолеро присоединился к родному Насьоналю летом 2022 года, провел за него 16 матчей, забив 8 голов и выиграв с клубом чемпионат и Клаусуру. Но его контракт истек перед мундиалем.

Теперь же уругваец продолжит карьеру в бразильском Гремио. Сейчас есть устная договоренность о двухлетнем контракте, согласно которому Суарес станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Напомним, что на чемпионате мира Луис Суарес провел три матча и забил один гол, но Уругвай не сумел выйти из группы. Эль Пистолеро обвинил во всем ФИФА.