Португалец не успел дебютировать за клуб, но уже допустил нелепость.

Во вторник, 3 января, нападающий Криштиану Роналду был официально представлен в качестве новичка Ан-Насра (Саудовская Аравия).

Во время своей первой пресс-конференции 37-летний футболист оконфузился. Роналду перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой.

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"Я рад играть в Южной Африке", - сказал Криштиану.

Отметим, что португалец подписал контракт с клубом на два года. Уже в ближайший четверг футболист сможет дебютировать за Ан-Наср.

Ранее на ISPORT вышел материал, в котором разобрали, почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию.