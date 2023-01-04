Оконфузился: Роналду перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой
Португалец не успел дебютировать за клуб, но уже допустил нелепость.
Во вторник, 3 января, нападающий Криштиану Роналду был официально представлен в качестве новичка Ан-Насра (Саудовская Аравия).
Во время своей первой пресс-конференции 37-летний футболист оконфузился. Роналду перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой.
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"Я рад играть в Южной Африке", - сказал Криштиану.
Отметим, что португалец подписал контракт с клубом на два года. Уже в ближайший четверг футболист сможет дебютировать за Ан-Наср.
Ранее на ISPORT вышел материал, в котором разобрали, почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию.