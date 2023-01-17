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Сборная лучших игроков Латинской Америки 2022 года по версии IFFHS

Почти полное доминирование Аргентины.
Сегодня, 11:05
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала сборную лучших игроков Латинской Америки.

Очевидно, что большинство мест заняли аргентинские игроки, которые в прошлом году стали чемпионами мира. IFFHS включила в состав сразу семерых аргентинцев, остальные места отошли бразильцам.

Сборная лучших игроков Латинской Америки 2022 года:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, Бенфика), Тиаго Силва (Бразилия, Челси), Кристиан Ромеро (Аргентина, Тоттенхэм)

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, Атлетико), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Каземиро (Бразилия, Манчестер Юнайтед), Энцо Фернандес (Аргентина, Бенфика)

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал), Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити), Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

Напомним, что ранее федерация признала Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2022 года.


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