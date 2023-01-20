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Дани Алвеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах

Бразильский футболист оказался в центре скандала.
Сегодня, 13:18
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший футболист Барселоны и сборная Бразилии Дани Алвес был арестован в Каталонии по подозрению в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Goal, 39-летний игрок был взят под стражу после обвинения, выдвинутого против него 30 декабря 2022 года.

Сегодня, 20 января, бразилец утром посетил полицейский участок Mossos d'Esquadra de Les Corts в Барселоне, чтобы дать показания против обвинений. По словам Алвеса, он отвергает все обвинения.

"Я был там, где было больше людей, и мне было весело. И люди, которые меня знают, знают, что я люблю танцевать. Я танцевал и наслаждался собой, не вторгаясь в чужое пространство. Я не знаю, кто эта дама. Как я мог сделать такое с женщиной?", - заявил Алвес.

Отмечается, что игрока теперь доставят в Ciutat de la Justicia в Барселоне, где он примет участие в судебном заседании, и судья вынесет решение о его временном положении до расследования этого дела.

Ранее сообщалось, что почетного президента Ворсклы Жеваго задержали на французском курорте.

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