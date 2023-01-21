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Пумас расторгли контракт с Дани Алвесом на фоне обвинения в изнасиловании

Именитый бразилец остался без клуба.
Сегодня, 08:26
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Мексиканский Пумас официально объявили о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом.

Как сообщает пресс-служба клуба, данное решение было принято после того, как бразилец накануне был заключен под стражу без права внесения залога по делу в обвинении в изнасиловании.

Президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва выступил с заявлением по поводу расторжения контракта с футболистом.

"Этим решением клуб подтверждает приверженность к нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей. Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира".

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"Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране", - отметил президент.

Напомним, что соглашение Алвеса с Пумас было рассчитано до 30 июня 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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