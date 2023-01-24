Дани Алвеса перевели в другую тюрьму с особыми условиями
Бразильцу нужны гарантии безопасности.
Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвес обвинен в изнасиловании - игрока уже арестовали до суда.
Как сообщает El Pais, 39-летнего заключенного перевели из тюрьмы Brians 1 в Brians 2.
Данное решение было принято для гарантий безопасности Алвеса.
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Стоит отметить, что в этой же тюрьме держали бывшего президента Барселоны Сандро Росселя. Примечательно, что Brians 2 меньше Brians 1, а Алвес будет иметь отдельную уборную.
Ранее сообщалось, что Пумас расторгли контракт с Дани Алвесом .