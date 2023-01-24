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Футбол

Дани Алвеса перевели в другую тюрьму с особыми условиями

Бразильцу нужны гарантии безопасности.
Сегодня, 12:54
Дани Алвес / instagram.com/danialves
Дани Алвес / instagram.com/danialves

Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвес обвинен в изнасиловании - игрока уже арестовали до суда.

Как сообщает El Pais, 39-летнего заключенного перевели из тюрьмы Brians 1 в Brians 2.

Данное решение было принято для гарантий безопасности Алвеса.

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Стоит отметить, что в этой же тюрьме держали бывшего президента Барселоны Сандро Росселя. Примечательно, что Brians 2 меньше Brians 1, а Алвес будет иметь отдельную уборную.

Ранее сообщалось, что Пумас расторгли контракт с Дани Алвесом .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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