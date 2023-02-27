В MLS игрок вывел на свидание с голкипером бывшего партнера

Очень курьезная ошибка произошла в матче чемпионата США по футболу.

В рамках регулярного чемпионата MLS встречались команды Остин и Сент-Луис Сити.

В конце поединка, при счете 2:1 в пользу своей команды, 22-летний защитник хозяев Кипп Келлер допустил невероятную ошибку.

Владея мячом, он повернулся в сторону своих ворот и отдал передачу на...нападающего команды соперника.

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Интересно, что этим нападающим был Джарред Страуд, который в прошлом сезоне также защищал цвета Остина. На повторе видно, что форвард попросил передачу у юного экс-партнера по команде, а тот охотно ее отдал и лишь через мгновение понял, что совершил ошибку.

Позже Сент-Луис забил еще один гол и вырвал победу в матче.