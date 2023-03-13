Гендиректор инвестиционной компании - автор лучших гола и сейва в чемпионате Гонконга

Днем ты зарабатываешь деньги в корпорации, а вечером бисиклетой забиваешь гол, будучи вратарем.

Довольно необычное событие произошло в чемпионате Гонконга.

Англичанин Фредди Тумер является генеральным директором компании Invest8, штаб-квартира которой находится в Гонконге. А параллельно с этим он занимает место в воротах местного профессионального клуба.

За свои футбольные похождения он удостоился уникального достижения. По итогам февраля его сейв был признан лучшим сейвом месяца. При этом он умудрился отличиться и на противоположной стороне поля, забив гол бисиклетой. Данное взятие ворот было признано лучшим голом месяца.

В итоге он стал первым игроком в истории чемпионата Гонконга, который стал победителем одновременно в двух таких разных номинациях.

Напомним, что глава судейского комитета УПЛ Лучано Лучи также отметился достижением - он признал, что судья матча Днепр-1 - Динамо допустил грубейшую ошибку, не удалив Доминго Бланко за фол против Виталия Буяльского.