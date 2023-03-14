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ФИФА объявила имена первых участников обновленного клубного чемпионата мира

Две европейские команды сыграют на турнире за счет успехов прошлых лет.
Сегодня, 17:53
Карим Бензема с кубком клубного чемпионата мира / Getty Images
Карим Бензема с кубком клубного чемпионата мира / Getty Images

В 2025 году клубный чемпионат мира сменит формат: количество участников турнира увеличится с 7 до 32. ФИФА уже объявила имена первых команд, которые точно сыграют в обновленном формате.

Как сообщает The Athletic, первыми двумя участниками клубного чемпионата мира-2025 стали мадридский Реал и лондонский Челси.

"Бланкос" отправятся за очередным кубком в статусе победителя Лиги чемпионов 2022 года, а "синие" - как победители главного еврокубка Старого Света 2021 года.

На клубном чемпионате мира также выступят будущие победители Лиги чемпионов 2023 и 2024 годов. Другие подробности квалификации на турнир не сообщаются.

Напомним, что Реал является действующим победителем клубного чемпионата мира, победив в финале саудовский Аль-Хиляль со счетом 5:3.

В обоих матчах королевского клуба на турнире сыграл Андрей Лунин, который стал первым украинцем, который поднял над головой трофей данного турнира, приняв в нем непосредственное участие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа клубный чемпионат мира

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