Месси ответил на гол Роналду со штрафного своим невероятным стандартом

Аргентинец отличился шикарным голом в товарищеском матче с Панамой.

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины провела товарищеский поединок с национальной командой Панамы.

Поединок завершился убедительной победой аргентинцев - 2:0. В составе "альбиселесте" голами отличились Альмада и Месси.

Примечательно, что гол 35-летнего нападающего выдался шикарным. Месси отправил мяч в ворота соперника, забив со штрафного прямо в девятку.

Вашему вниманию видео гола Месси:

Отметим, что сборная Португалии в квалификации на Евро-2024 разгромила Лихтенштейн (4:0). Нападающий португальской команды Криштиану Роналду отметился дублем, а один из голов он забил со штрафного. На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча.