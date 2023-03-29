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Индонезию после скандала лишили права проведения молодежного ЧМ-2023 по футболу

Новую страну-хозяйку турнира ФИФА назовет в ближайшее время.
Вчера, 22:19
У Индонезии отобрали молодежный чемпионат мира / Getty Images
У Индонезии отобрали молодежный чемпионат мира / Getty Images

ФИФА приняла решение лишить Индонезию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

Как говорится в заявлении на официальном сайте Международной федерации футбола, новый хозяин будет объявлен в ближайшее время, а даты проведения турнира остаются неизменными.

Такое решение было принято после инцидента с жеребьевкой ЧМ-2023 U-20.

Ранее Индонезия не пустила в страну израильскую делегацию для участия в церемонии, из-за чего жеребьевку, которая должна была состояться 31 марта, пришлось отложить. В Джакарте также прошли протесты с призывами не допустить израильтян к участию в турнире.

Отметим, что между Индонезией и Израилем нет официальных дипломатических отношений из-за Палестины, которую индонезийские власти поддерживают в конфликте с израильтянами.

Молодежный чемпиона мира-2023 должен состояться с 20 мая по 11 июня.

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