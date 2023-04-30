Украинец Костышин отличился победным голом в матче за американский Эль-Пасо
Украинский полузащитник Денис Костышин помог американскому Эль-Пасо Локомотив одержать победу в матче второй по силе лиге США - ЮСЛ.
Команда украинца в очередном поединке регулярного чемпионата встречалась с Сан-Диего Лоял и выиграла со счетом 2:1.
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Костышин вышел на матч в стартовом составе и на 65-й минуте нанес решающий результативный удар, который в итоге принес победу Эль-Пасо. Вскоре украинец был заменен.
В нынешнем сезоне украинский хавбек провел за американскую команду восемь матчей, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей.
На данный момент Эль-Пасо Локомотив занимает четвертое место в Западной конференции ЮСЛ.
Напомним, что Костышин, ранее выступавший за Днепр, Колос и Александрию, перешел в Эль-Пасо в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.