Украинец Костышин забил дебютный гол за американский Эль-Пасо

Украинский полузащитник Денис Костышин записал на свой счет первое результативное действие в составе американского Эль-Пасо Локомотив.

Украинец забил дебютный гол за свою новую команду в матче регулярного чемпионата ЮСЛ, второй по силе лиге США, против Детройт Сити.

На 17-й минуте встречи украинский хавбек подключился к атаке и головой практически с линии штрафной отправил мяч в ворота, сравняв тем самым счет в поединке. Однако в итоге Эль-Пасо проиграл 1:3.

And @eplocomotivefc equalizes! 🚂



Denys Kostyshyn got his head on @JAGomez94's deflected cross to bring El Paso level!#ELPvDET pic.twitter.com/WfHEgjxOrz — USL Championship (@USLChampionship) March 19, 2023

После трех стартовых туров Эль-Пасо Локомотив занимает последнее место в Западной конференции ЮСЛ, не набрав пока ни одного очка.

Напомним, что Костышин, ранее выступавший за Днепр, Колос и Александрию, перешел в Эль-Пасо в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.