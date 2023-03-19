iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украинец Костышин забил дебютный гол за американский Эль-Пасо

Результативное действие полузащитника не помогло его команде избежать поражения.
Сегодня, 10:31
Денис Костышин / eplocomotivefc.com
Денис Костышин / eplocomotivefc.com

Украинский полузащитник Денис Костышин записал на свой счет первое результативное действие в составе американского Эль-Пасо Локомотив.

Украинец забил дебютный гол за свою новую команду в матче регулярного чемпионата ЮСЛ, второй по силе лиге США, против Детройт Сити.

На 17-й минуте встречи украинский хавбек подключился к атаке и головой практически с линии штрафной отправил мяч в ворота, сравняв тем самым счет в поединке. Однако в итоге Эль-Пасо проиграл 1:3.

После трех стартовых туров Эль-Пасо Локомотив занимает последнее место в Западной конференции ЮСЛ, не набрав пока ни одного очка.

Напомним, что Костышин, ранее выступавший за Днепр, Колос и Александрию, перешел в Эль-Пасо в декабре прошлого года, подписав контракт на один сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США денис костышин

Статьи по теме

Сборная США не выступит на ЧМ-2023 по боксу из-за несоблюдения нейтрального статуса для россиян Сборная США не выступит на ЧМ-2023 по боксу из-за несоблюдения нейтрального статуса для россиян
Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться Фил Невилл: Кривцов точно знает, как играть и как тренироваться
Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup
Игрок Боруссии Д получил мало игрового времени на ЧМ-2022 из-за своей лени Игрок Боруссии Д получил мало игрового времени на ЧМ-2022 из-за своей лени
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене состоятся заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа11:26
Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико
Европа11:19
Странные предпочтения: Игрок Ман Сити похвастался чашкой с изображением одноклубника с женской грудью
Европа10:50
Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляция матча 19.03.2023 чемпионата Испании
Другие страны10:31
Украинец Костышин забил дебютный гол за американский Эль-Пасо
Бокс09:55
"Мяч на стороне жадного Пуза": Усик оценил ситуацию с контрактом на бой с Фьюри
Европа09:53
Барселона - Реал: прогноз на матч 19.03.2023 Эль Класико
Биатлон09:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на девятом этапе Кубка мира
Биатлон09:20
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене состоятся заключительные гонки сезона
Украина09:15
УПЛ: Шахтер сыграет с Рухом, Колос - с Минаем
НХЛ08:58
НХЛ: Победы Колорадо, Бостона и Тампы, Нью-Джерси уступил Флориде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK