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Ушел из жизни легендарный мексиканский вратарь

Антонио Карбахаль был первым игроком, который принял участие в пяти чемпионатах мира.
Сегодня, 13:26
Антонио Карбахаль / Getty Images
Антонио Карбахаль / Getty Images

9 мая в возрасте 93 лет не стало Антонио Карбахаля - легендарного мексиканцого вратаря и тренера.

Всю свою футбольную карьеру Карахаль провел в Мексике, играл за Реал Эспанью и Леон, с которым дважды становился чемпионом страны. Всего на клубном уровне Антонио провел 409 поединков.

Но главное достижение Карбахаля все же на национальном уровне. Мексиканец стал первым игроком в истории, который принял участие в пяти чемпионатах мира. За что получил прозвище Эль Синко Копас - Пять кубков.

Позднее его достижение смогли повторить лишь шесть игроков: Лотар Маттеус, Джанлуиджи Буффон, Рафаэль Маркес, Гильермо Очоа, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

После завершения карьеры Карахаль занялся тренерством, проведя на главе различных клубов еще 722 матча.

"С большой грустью мы узнали о кончине Антонио Карбахаля, первого игрока, сыгравшего в пяти чемпионатах мира. Я выражаю наши самые искренние соболезнования его семье и всем мексиканским фанатам, которые оплакивают его потерю", — сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Также Антонио Карбахаль ыл награжден золотой медалью ФИФА за заслуги перед футболом.
 


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