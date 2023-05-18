ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года
В ночь на четверг, 18 мая, в Лос-Анджелесе ФИФА провела презентацию официального логотипа предстоящего чемпионата мира 2026 года.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил инклюзивный характер ЧМ-2026, приветствуя логотип турнира, который, по его мнению, прекрасно иллюстрирует, что "футбол создан для всех".
Логотип представлен двумя цифрами, 2 и 6, которые символизируют год проведения мундиаля. А на их фоне изображен главный трофей турнира.
#WeAre26 pic.twitter.com/H1SyqypUYY— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2023
2026 #FIFAWorldCup Emblem: Launched ✅🔥#WeAre26 pic.twitter.com/IiKaQKRkS6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2023
После представления дизайна Инфантино не забыл напомнить о том, что этот чемпионат мира будет самым большим в истории футбола за счет расширения количества участников с 32 до 48 стран.
"Футбол объединяет мир и также должен объединить поколение в мире, который, кажется, все больше и больше разделяется", - заявил Инфантино.
"Нам нужны поводы для объединения людей, и мы действительно верим, что чемпионат мира по футболу 2026 года объединит их. Мы - 26!".
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Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в 16 городах на территории США, Канады и Мексики.