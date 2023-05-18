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Футбол

ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года

Нельзя сказать, что дизайнер как-то сильно постарался.
Сегодня, 19:54
Роналдо и Джанни Инфантино / Getty Images
Роналдо и Джанни Инфантино / Getty Images

В ночь на четверг, 18 мая, в Лос-Анджелесе ФИФА провела презентацию официального логотипа предстоящего чемпионата мира 2026 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил инклюзивный характер ЧМ-2026, приветствуя логотип турнира, который, по его мнению, прекрасно иллюстрирует, что "футбол создан для всех".

Логотип представлен двумя цифрами, 2 и 6, которые символизируют год проведения мундиаля. А на их фоне изображен главный трофей турнира.

После представления дизайна Инфантино не забыл напомнить о том, что этот чемпионат мира будет самым большим в истории футбола за счет расширения количества участников с 32 до 48 стран.

"Футбол объединяет мир и также должен объединить поколение в мире, который, кажется, все больше и больше разделяется", - заявил Инфантино.

"Нам нужны поводы для объединения людей, и мы действительно верим, что чемпионат мира по футболу 2026 года объединит их. Мы - 26!".

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Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в 16 городах на территории США, Канады и Мексики.

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