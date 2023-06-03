Ан-Наср предоставил Роналду право участвовать в трансферах клуба

Саудовский Ан-Наср готов пойти на многое, чтобы оставить Криштиану Роналду в своем составе. Клуб даже разрешил португальцу принимать участие в трансферной кампании клуба, пишет AS.

Ранее Криштиану заявлял, что счастлив в клубе, а сейчас эту информаци подтверждает и испанское издание. К тому же, Ан-Наср также доволен выступлениями Роналду.

Португальцу считают идеальным послом для Саудовской Аравии, а через него и его семью руководство страны хочет транслировать собственный образ, как современного и открытого государства.

В итоге Ан-Наср предоставил Роналду право влиять на трансферную политику клуба. Руководство рассчитывет окружить португальца удобными для него игроками, так что мнение Криштиану будет решающим.

Также издание утверждает, что Роналду уже назвал футболиста, который мог бы стать важным усилением. Кто это, пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что Аль-Хиляль уже готовится к презентации Лео Месси.