Месси переходит в Аль-Хиляль? Стало известно, когда представят Лео

Нападающий ПСЖ Лионель Месси станет футболистом Аль-Хиляля. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании Лионеля Месси во вторник, 6 июня.

Отметим, Аль-Хиляль предлагает аргентинцу около 1,2 миллиарда евро за 2 года. У игрока есть 15 дней на то, чтобы ответить клубу.

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На Лео также претендует Барселона. Каталонцы ждут одобрения Ла Лиги.

Напомним, нападающий ПСЖ, у которого после завершения этого сезона истекает срок действия контракта с парижанами, должен покинуть клуб в статусе свободного агента.