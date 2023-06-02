Следующий клуб Лионеля Месси: прогноз букмекеров
Эксперты оценили, где может продолжить карьеру легендарный аргентинец.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси, у которого после завершения этого сезона истекает срок действия контракта с парижанами, должен покинуть клуб в статусе свободного агента.
Точной информации о месте, где продолжит карьеру 35-летний аргентинец, пока нет, только предположения, но букмекеры уже вовсю пытаются предсказать возможные варианты развития событий.
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Наиболее полную картину о потенциальных работодателях Месси на портале Oddschecker предлагает Sky Bet.
Следующий клуб Лионеля Месси:
- любой клуб из Саудовской Аравии - 10/11
- Барселона - 5/4
- Интер Майами - 5/1
- Манчестер Сити - 20/1
- Наполи - 33/1
- Челси - 33/1
- Астон Вилла - 50/1
- Ньюкасл - 50/1
- Бавария - 50/1
- Манчестер Юнайтед - 50/1
Напомним, ранее ISPORT также разбирал различные варианты, где может продолжить карьеру Месси.