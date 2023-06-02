Следующий клуб Лионеля Месси: прогноз букмекеров

Эксперты оценили, где может продолжить карьеру легендарный аргентинец.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, у которого после завершения этого сезона истекает срок действия контракта с парижанами, должен покинуть клуб в статусе свободного агента.

Точной информации о месте, где продолжит карьеру 35-летний аргентинец, пока нет, только предположения, но букмекеры уже вовсю пытаются предсказать возможные варианты развития событий.

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Следующий клуб Лионеля Месси:

любой клуб из Саудовской Аравии - 10/11

Барселона - 5/4

Интер Майами - 5/1

Манчестер Сити - 20/1

Наполи - 33/1

Челси - 33/1

Астон Вилла - 50/1

Ньюкасл - 50/1

Бавария - 50/1

Манчестер Юнайтед - 50/1

Напомним, ранее ISPORT также разбирал различные варианты, где может продолжить карьеру Месси.