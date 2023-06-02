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Следующий клуб Лионеля Месси: прогноз букмекеров

Эксперты оценили, где может продолжить карьеру легендарный аргентинец.
Сегодня, 10:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, у которого после завершения этого сезона истекает срок действия контракта с парижанами, должен покинуть клуб в статусе свободного агента.

Точной информации о месте, где продолжит карьеру 35-летний аргентинец, пока нет, только предположения, но букмекеры уже вовсю пытаются предсказать возможные варианты развития событий.

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Наиболее полную картину о потенциальных работодателях Месси на портале Oddschecker предлагает Sky Bet.

Следующий клуб Лионеля Месси:

  • любой клуб из Саудовской Аравии - 10/11
  • Барселона - 5/4
  • Интер Майами - 5/1
  • Манчестер Сити - 20/1
  • Наполи - 33/1
  • Челси - 33/1
  • Астон Вилла - 50/1
  • Ньюкасл - 50/1
  • Бавария - 50/1
  • Манчестер Юнайтед - 50/1

Напомним, ранее ISPORT также разбирал различные варианты, где может продолжить карьеру Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ПСЖ Лионель Месси

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