Месси станет одноклубником Кривцова - журналист
Легендарный футболист определился со следующим клубом.
Как сообщает испанский журналист Гильем Балаг, аргентинский нападающий Лионель Месси станет игроком Интер Майами.
После завершения контракта с ПСЖ было много слухов и возможных вариантов продолжения карьеры многократного обладателя Золотого мяча.
Читай также: Месси выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры
Похоже, Месси все же определился с новым клубом и переберется за океан в Интер Майами, где станет одноклубником украинца Сергея Кривцова.
Напомним, что недавно команда Дэвида Бекхэма попрощалась с главным тренером Филом Невиллом.