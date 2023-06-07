Месси станет одноклубником Кривцова - журналист

Как сообщает испанский журналист Гильем Балаг, аргентинский нападающий Лионель Месси станет игроком Интер Майами.

После завершения контракта с ПСЖ было много слухов и возможных вариантов продолжения карьеры многократного обладателя Золотого мяча.

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Похоже, Месси все же определился с новым клубом и переберется за океан в Интер Майами, где станет одноклубником украинца Сергея Кривцова.

Напомним, что недавно команда Дэвида Бекхэма попрощалась с главным тренером Филом Невиллом.