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Месси выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры

Самое экзотическое предложение аргентинец решил не рассматривать.
Сегодня, 09:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Будущий свободный агент Лионель Месси разрывается между двумя возможными вариантами продолжения карьеры.

По информации The Athletic, 35-летний аргентинец выбирает между Барселоной и Интером Майами, причем в последние несколько дней вариант с переездом в МЛС стал для него более интересным.

Также отмечается, что предложение саудовского Аль-Хиляля Лионелем и его окружением "даже не рассматривается".

Сообщения о скором решении Месси появились из Европы, Южной Америки и Азии и распространились на этой неделе..В последние дни импульс сместился в сторону клуба, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Источник: Getty Images

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Предложение МЛС включает в себя вклад двух крупнейших коммерческих партнеров лиги.

Несколько источников, участвовавших в обсуждениях лиги на высоком уровне или проинформированных о них, сообщили ранее, что МЛС и Apple обсудили предложение Месси доли дохода, полученного от новых подписчиков MLS Season Pass, потокового пакета лиги на Apple TV +.

Обе стороны рассматривают потенциальное участие Месси в МЛС как благо.

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