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ФИФА впервые в истории заплатит каждой футболистке женского ЧМ-2023 за участие

Каждый игрок предстоящего мундиаля получит деньги за участие в турнире.
Сегодня, 11:58
Женская сборная США / Getty Images
Женская сборная США / Getty Images

ФИФА вошла в историю, поскольку беспрецедентным решением гарантировала, что каждый игрок женского чемпионата мира 2023 года получит выплаты за участие, сообщает Goal.

ФИФА выделит 110 миллионов долларов призовых 32 командам-участницам, что почти в четыре раза больше по сравнению с 30 миллионами в 2019 году, выделенными для 24 команд.

Каждый игрок в новой схеме гарантированно получит 30 тысяч, а футболистки, которые станут чемпионками, получат по 270 тысяч долларов каждая.

Ожидается, что ФИФА выделит 32 командам 152 миллиона, включая средства, основанные на результатах (110 миллионов), программу клубных льгот (11,5 миллиона) и деньги на подготовку (30,7 миллиона).

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Команда-победительница получит 10,5 миллиона, из которых 6,2 миллиона пойдут непосредственно игрокам.

В то же время оставшаяся сумма будет передана федерации, которая, как ожидает ФИФА, будет реинвестирована в женские футбольные программы по всей пирамиде в этой стране.

Напомним, что женский чемпионат мира 2023 года стартует 20 июля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа женский чемпионат мира

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