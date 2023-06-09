Бавария представила первого новичка межсезонья

Мюнхенская Бавария объявила о подписании контракта с Конрадом Лаймером.

Согласно официальному сайту "ротен", 26-летний полузащитник поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2027 года.

👋 #ServusKonrad



FC Bayern have completed the signing of Konrad Laimer ✍️



🔗 https://t.co/dk9xTSK7wK#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 9, 2023

"Для меня это сбывшаяся мечта. Бавария — один из крупнейших клубов мира. Я отдам все ради клуба и болельщиков", - заявил Лаймер.

"У Баварии всегда самые высокие цели, как и у меня. Здесь я в правильном месте. Я способен выкладываться только на 100%, и это то, что я буду вкладывать в каждую тренировку с первого дня. Не могу дождаться этого."

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Конрад Лаймер присоединился к Баварии на правах свободного агента, покинув РБ Лейпциг. Об этом трансфере было известно еще в прошлом году, но "быки" не захотели тогда отпускать игрока основного состава.

В прошедшем сезоне австриец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.