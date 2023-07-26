"Возобновлю карьеру": Усейн Болт забавно отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в Саудовскую Аравию
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт высказался по поводу возможного трансфера Килиана Мбаппе в Саудовскую Аравию.
Ямайский спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором отреагировал на зарплату, которую предлагают французу.
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"Я готов возобновить карьеру на один год за зарплату 776 млн долларов", - написал Болт.
I’m ready to unretire for this one year salary $776M 🤔— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 25, 2023
Отметим, что Аль-Хиляль предложил ПСЖ 300 миллионов евро за трансфер Мбаппе. Зарплата игрока составляет 200 миллионов, однако сумма может вырасти до 700 после коммерческих выплат.
Напомним, в 2018 году Болт провел несколько товарищеских матчей в составе австралийского Сентрал Кост Маринерс.
Ранее сообщалось, что звезда НБА предложил себя Аль-Хилялю.
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